Экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев займет пост генсека ШОС на 2025–2027 годы

Новым генсеком ШОС на 2025–2027 годы станет замглавы организации, бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщает местное агентство «Казинформ».

Нурлан Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Южно-Казахстанской области. В 1986 году он с отличием окончил восточный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР, получив специальность «Офицер со знанием китайского и английского языков».



После окончания института он был советником посольства Казахстана в Китае, заместителем главы Министерства иностранных дел, помощником президента по международным вопросам. Кроме того, он исполнял обязанности помощника президента, секретаря Совета безопасности и министра обороны Казахстана.



Сегодня лидеры ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. В рамках торжественной церемонии открытия Беларусь стала полноправным членом объединения.