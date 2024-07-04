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Экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев займет пост генсека ШОС на 2025–2027 годы

13:26, 04.07.2024
Экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев займет пост генсека ШОС на 2025–2027 годы
Фото: скриншот из видео «Нурлан Ермекбаев о Концепции госполитики РК в религиозной сфере» с канала « QR AQDM I МИОР РК»

Новым генсеком ШОС на 2025–2027 годы станет замглавы организации, бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщает местное агентство «Казинформ».

Нурлан Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Южно-Казахстанской области. В 1986 году он с отличием окончил восточный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР, получив специальность «Офицер со знанием китайского и английского языков».

После окончания института он был советником посольства Казахстана в Китае, заместителем главы Министерства иностранных дел, помощником президента по международным вопросам. Кроме того, он исполнял обязанности помощника президента, секретаря Совета безопасности и министра обороны Казахстана.

Сегодня лидеры ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. В рамках торжественной церемонии открытия Беларусь стала полноправным членом объединения.

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