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Производитель макарон «Макфа» перешел под управление дочерней компании «Россельхозбанка»

16:22, 04.07.2024
Производитель макарон «Макфа» перешел под управление дочерней компании «Россельхозбанка»
Фото: Динар Фатыхов

Управляющая компания производителя макарон «Макфа», перешло под управление дочерней компании «Россельхозбанка» ООО «РСХБ-Финанс». Соответствующие изменения были внесены 2 июля, сообщает РИА «Новости».

Ранее Челябинский суд удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора России об обращении в доход России имущества производителя макарон «Макфа». Активы группы перешли в собственность государства. Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что активы компании, переданные в казну страны по решениям суда, будут реализованы.

Компания «Макфа» входит в пятерку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Экспорт осуществляется более чем в 25 стран.

Разиль Самигуллин

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