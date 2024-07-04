Производитель макарон «Макфа» перешел под управление дочерней компании «Россельхозбанка»

Фото: Динар Фатыхов

Управляющая компания производителя макарон «Макфа», перешло под управление дочерней компании «Россельхозбанка» ООО «РСХБ-Финанс». Соответствующие изменения были внесены 2 июля, сообщает РИА «Новости».

Ранее Челябинский суд удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора России об обращении в доход России имущества производителя макарон «Макфа». Активы группы перешли в собственность государства. Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что активы компании, переданные в казну страны по решениям суда, будут реализованы.

Компания «Макфа» входит в пятерку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Экспорт осуществляется более чем в 25 стран.

Разиль Самигуллин