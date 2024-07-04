Контрактникам из Казани продлили срок выдачи единовременных выплат до 31 декабря

Фото: Динар Фатыхов

Как изменились сроки выплаты казанским контрактникам

Исполком Казани внес изменения в порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам России, заключившим контракт для участия в СВО.

Теперь единовременная выплата производится гражданам, заключившим контракт в период с 11 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Если решение подписать контракт на территории республики принял иностранец, он получит такую же поддержку, а кроме того — содействие в получении гражданства РФ и ИНН, как того требует закон. Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

В документе уже неоднократно продлевали сроки получения выплаты. До этого претендентами могли стать граждане, заключившие контракт до 1 ноября и 1 декабря 2023-го, далее — до 29 марта и 28 июня 2024-го.

Если контракт подписан на территории Татарстана

В Татарстане участники СВО могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки. Это касается как самих бойцов, так и их родных и близких.

При подписании контракта в республике доброволец получает четыре вида единовременных выплат — в общей сложности до 1 млн рублей, еще один вид выплаты полагается тем, кто удостоится государственных наград во время прохождения службы:

единовременная денежная выплата от МО РФ — 195 тыс. рублей;

единовременная денежная выплата от РТ — 505 тыс. рублей;

единовременная выплата от муниципальных образований РТ — до 300 тыс. рублей в зависимости от района, из которого уходит на службу по контракту;

единовременная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка — 20 тыс. рублей;

единовременное поощрение при награждении госнаградами от Минобороны РФ — пять окладов денежного содержания.

Все эти меры поддержки распространятся на всех граждан, подписавших контракт на территории Татарстана, — фактическое место жительства и гражданство не имеют значения.

Рената Валеева