В Москве уничтожили более 44 тонн продукции, изъятой после случаев ботулизма

Фото: Динар Фатыхов

В рамках эпидемиологического расследования после регистрации случаев ботулизма в Москве было уничтожено более 44 тонн пищевой продукции, сообщили в столичном Управлении Роспотребнадзора.

Как отмечается в сообщении, всего было приостановлено и изъято более 85 тонн продуктов, которые могли стать причиной заболевания. Из них более 44 тонн было термически уничтожено на мусоросжигательном заводе под контролем сотрудников управления.

Кроме того, специалисты управления провели обзвон и опрос более 1,5 тысячи человек, при котором выявили 94 человека с симптомами ботулизма. Из них 11 были госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под медицинское наблюдение.

Напомним, в столице Татарстана число заболевших ботулизмом выросло до 19 человек.