Кабмин поддержал возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин России поддержал проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС.



Законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам, предложенный депутатами фракции «Единая Россия», получил поддержку правительства России. Положительное заключение было размещено в думской электронной базе. В документе указывается, что правительство поддерживает данный законопроект.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году в рамках оптимизации бюджета Пенсионного фонда России. С тех пор вопрос о ее возобновлении неоднократно поднимался различными политическими силами и общественными организациями. Теперь, после поддержки законопроекта правительством, шансы на его принятие становятся более реальными.



Напомним, зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется минимум 100 млрд рублей.