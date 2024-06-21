Минфин США внес в санкционные списки 12 россиян

Фото: Максим Платонов

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки обновило санкционные списки, включив в них 12 новых граждан Российской Федерации. Среди них — представители руководящего состава «Лаборатории Касперского»: исполнительный директор Андрей Тихонов и управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова.

Напомним, Европейский союз принял решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя.

