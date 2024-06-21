Минфин США внес в санкционные списки 12 россиян
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки обновило санкционные списки, включив в них 12 новых граждан Российской Федерации. Среди них — представители руководящего состава «Лаборатории Касперского»: исполнительный директор Андрей Тихонов и управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова.
Напомним, Европейский союз принял решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.