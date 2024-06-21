«Создаем новую мировую повестку»: в Казани не без запинок учредили Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+

Фото: Динар Фатыхов

18 260 городов с общим населением порядка 2,6 млрд человек объединились в Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+ во время международного форума. Организацию на период ее становления возглавил мэр Казани Ильсур Метшин. Одним из главных моментов учредительного собрания стало выступление мэра аргентинского города (президент этой страны официально отказался от вступления в БРИКС) и возражения индийской и турецкой делегаций. В итоге документ был принят в первоначальном виде, но с договоренностью внести поправки на следующих заседаниях. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы движемся к миру, в котором конфликты и поляризация усиливаются»

— Страны БРИКС — это будущее мира, будущее человечества, — заявил перед началом международного форума Хосе Адинан Ортолан, вице-президент Бразильской Ассоциации муниципалитетов, мэр бразильского Кордейрополиса. — БРИКС — это не просто организация, не просто группа. Мы создаем новую мировую повестку, в основе которой будет лежать устойчивое развитие, поскольку сейчас эта тема является одной из ключевых в мире. Мы выбрали Казань не просто так. Этот город соединяет религии, Восток и Запад, это город-миллионник, поэтому здесь есть все, что нужно нам для достижения наших целей.

— Страны БРИКС — это будущее мира, будущее человечества, — заявил перед началом международного форума Хосе Адинан Ортолан, вице-президент Бразильской Ассоциации муниципалитетов, мэр бразильского Кордейрополиса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, основным вызовом на сегодняшний день являются климатические изменения.

— Мы видим это в разных городах мира, в разных уголках планеты: такие как наводнения, засуха и т. д. Эти климатические изменения затрагивают все страны. Например, президент нашей ассоциации должен был быть здесь, но, к сожалению, он не смог приехать из-за происшествия в его родном городе — он сейчас под водой после сильнейших наводнений. Эти вызовы нам предстоит решать совместно, для этого мы собираемся и обсуждаем.

В выступлениях участников форума неоднократно звучали слова о глобальных изменениях в мире и необходимости нового формата сотрудничества.

— К сожалению, в последнее время мы движемся к миру, в котором конфликты и поляризация усиливаются. Мы сталкиваемся с продовольственным кризисом, стихийными бедствиями COVID-19. Эти вещи не признают физических границ и негативно влияют на 60% населения мира. Я верю, что благодаря опыту, полученному нами под эгидой единства, мы сможем построить города, более устойчивые к этим испытаниям, — заявил мэр турецкой Анкары Мансур Яваш.

К партнерству призвал и Ян Донг, вице-президент китайской народной Ассоциации дружбы с зарубежными странами:

— В настоящее время вековые изменения в мире ускоряются, изменяется мир, времена и история разворачиваются беспрецедентным образом. Мир вступил в новый период турбулентности и перемен. Но нам тоже приятно видеть то, как бы ни менялась международная ситуация, страны БРИКС+ всегда улавливают общую тенденцию, придерживаются своих первоначальных стремлений и привержены построению более всеобъемлющего, тесного, прагматичного и инклюзивного общества, качественного партнерства.

Мэры городов Аргентины против президента страны

В целом форум собрал около 200 участников из 20 государств, среди которых — Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Саудовская Аравия, Иран, Турция, Эфиопия, Иран, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Чили, Египет, Марокко, Индонезия, Мексика, а также Аргентина. Последняя особо выделяется на фоне других — в августе 2023-го страну приняли в БРИКС, однако в декабре недавно назначенный президент Хавьер Милей отклонил приглашение вступить в объединение. Мэры Аргентины решение не поддержали, заявил градоначальник Морено Хуан Хавьер Уиллипан:

— Нам показалось это не вполне осмотрительно в нынешнем геополитическом контексте. Ввиду этой ситуации я хочу особо поблагодарить ассоциации Латинской Америки, поддержавшие то сотрудничество, которое сейчас у нас есть с БРИКС, потому что оно исторически очень важно... Мы хотим подтвердить наше решение быть частью этой ассоциации. Для нас это большая честь.

Офис ассоциации откроют в Дубае

Главной темой форума стало учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Ее важность в своем приветствии подчеркнул президент России Владимир Путин.

— Создание структуры, которая будет действовать на основе принципов взаимного уважения, равноправия, созидательного сотрудничества, — значимый шаг в дальнейшем укреплении связей государств-участников БРИКС и их партнеров. В том числе это помогает в решении таких общих задач, как совершенствование законодательства и подготовка кадров, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры, реализация гуманитарных программ, проектов в сфере архитектурного планирования и благоустройства территорий, экологии, цифровизации и туризма. И конечно, большое значение имеет расширение движения городов-побратимов.

Ассоциацию городов БРИКС предложил создать в сентябре 2023 года мэр Казани Ильсур Метшин. Создание новой структуры поддержали более 100 муниципальных образований из различных стран. Формат сегодняшнего мероприятия не ограничивается только участием стран, входящих в это объединение, поэтому его статус был определен как БРИКС+.

Главной темой форума стало учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Ее важность в своем приветствии подчеркнул президент России Владимир Путин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это огромная ответственность, и я рад, что такое историческое событие случилось в Казани, Татарстане, России, — заявил Ильсур Метшин.

На собрании предложили разместить один из офисов ассоциации собственно в Казани и в Дубае.

— Дубай является одним из ведущих хабов, и территориально это было бы удобно, — заявил мэр Казани.



Председателем ассоциации на период ее становления назначили Ильсура Метшина, это решение было поддержано единогласно.

— Надеюсь, у корабля, который мы вместе создадим, будет большое и красивое плавание. Мы посвятим работу для изучения лучших практик для наших муниципалитетов и городов, — заявил казанский градоначальник.



Возражения насчет декларации



А вот принятие декларации пошло не по сценарию — прямо во время голосования неожиданно для всех против документа выступила делегация Индии.

— Декларация в текущем формате нуждается в поправках, с точки зрения делегации Индии, поэтому она не может быть принята в текущем формате прямо сегодня, — заявил ее представитель.

Ильсур Метшин растерянно поинтересовался причиной — в ответ ему заявили об «определенных предложениях» со стороны индийских властей, которые нужно добавить в декларацию.



— Мы получили сообщение от правительства Индии, что вам переданы некоторые рекомендации, — заявил другой представитель Индии и попросил время на изучение письменного текста.

Метшин напомнил, что текст декларации был заранее разослан всем членам делегаций.

— Мы с уважением относимся к правительству вашей страны и пожеланиям и готовы на следующей [встрече] ассоциации внести те пожелания в декларацию, которые правительство вашей страны нам посылает. Мы, к сожалению, на сегодняшний день это не получили, — заметил мэр Казани.

После возникла дискуссия по поводу принятия декларации. В качестве компромисса Ильсур Метшин, а также представители Китая, Бразилии и Ирана предложили все-таки одобрить документ, а потом на форуме, который может пройти в Бразилии, принять поправки.

Другой неожиданностью стало заявление мэра Анкары Мансура Яваша — во время обсуждения он заявил, что у страны нет никаких сомнений относительно декларации, но было одно «но».

— Наш закон запрещает быть частью таких ассоциаций, так как надо разрешение нашего руководителя, — неожиданно заявил он. — Если мы с нашей стороны можем добавить одну поправку, чтобы это не мешало нашей Конституции, мы сможем принять эту декларацию.

В итоге документ об учреждении Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+ после обсуждений все-таки был принят в первоначальном виде, но с договоренностью внести поправки на следующих заседаниях.

