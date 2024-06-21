Разыгрывающий Ненад Димитриевич покинул казанский УНИКС

Фото: Максим Платонов

Разыгрывающий Нено Димитриевич, который на протяжении последних двух сезонов защищал цвета казанского УНИКСа, продолжит карьеру в другом клубе, сообщила пресс-служба клуба.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ 26-летний македонский баскетболист принял участие в 50 матчах, в которых его средняя статистика составила 18,6 очка, 6,9 результативных передач, 3,6 подбора и 1,2 перехвата за 30:01 минуту игрового времени. Кроме того, Димитриевич был признан MVP регулярного чемпионата, девять раз включен в символическую пятерку игровых недель, а также четвертьфинальной и полуфинальной серий.

— Это были два замечательных года как для меня лично, так и для УНИКСа. Я очень рад, что мы вместе сотворили историю, выиграв титул Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне. Благодарю всех сотрудников клуба, президента Евгения Богачева, менеджмент, главного тренера Велимира Перасовича, всех его помощников, физиотерапевтов, медицинский персонал и, конечно, наших болельщиков, — передает слова Димитриевича пресс-служба клуба.



За два сезона в составе казанской команды Димитриевич помог УНИКСу впервые в истории клуба завоевать золотые медали чемпионата России и Единой лиги ВТБ, а также удостоился звания самого ценного игрока плей-офф.

Напомним, УНИКС подписал соглашение с 31-летним американским защитником и легким форвардом ДеВоном Акун-Перселлом.