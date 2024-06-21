Число заболевших ботулизмом в Казани выросло до 19 человек

Фото: Татьяна Демина

В столице Татарстана число заболевших ботулизмом выросло до 19 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Вчера в Казани еще три человека обратились в больницу с симптомами ботулизма. Татарстанцы пришли в медучреждение после повторного обзвона потребителей салата с фасолью производства московского ООО «Локалкитчен». Госпитализированы двое, один отказался.

Вспышка ботулизма случилась в России в начале недели. Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов рассказал, что время от употребления в пищу инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет от 2—3 часов до 4—5 дней.