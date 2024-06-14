Путин о честном диалоге с Россией, новый глава в Госзакупках РТ, открытие моста «Миллениум»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 14 июня.
- Владимир Путин сегодня устроил совещание с руководящим составом МИД. В ходе встречи он заявил, что без честного диалога с Россией невозможно выйти на урегулирование ситуации на Украине. Помимо этого, он сказал, что новые территории страны навсегда останутся с Россией. Хотя Москва еще в марте 2022-го не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым. Теперь, по его словам, данный вопрос больше не будет обсуждаться. Глава государства также отметил, что на швейцарском саммите по Украине не собираются обсуждать фундаментальные вопросы, все сведется к демагогии и обвинениям в адрес России. Он подчеркнул, что потенциал БРИКС позволит стать объединению одной из основ многополярного мира. Также президент добавил, что Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС и примет необходимые решения уже к саммиту в Казани.
- ISU отменил запрет на сальто в фигурном катании, который действовал с 1975 года. Разрешение вступает в силу со следующего сезона. Запрет был введен из-за травмоопасности элемента — после выступления Терри Кубичка, единственного, кто смог выполнить это по правилам.
- Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев совершил рабочую поездку в Болгар, где провел совещание по строительству загородного гостиничного комплекса. На первом этапе будут построены три спальных корпуса, визит-центр, банный комплекс и другие здания общей площадью более 3 тыс. кв. метров. Шаймиев отметил, что создание трехзвездочной гостиницы в Болгаре — требование времени из-за растущего интереса туристов к этому месту.
- В Казани запланировали приватизировать и продать здание Городского магистрата и участок под ним. Проект решения Казгордумы о внесении изменений в план приватизации муниципальной собственности на 2023—2025 годы поступил на антикоррупционную экспертизу.
- Министерство здравоохранения России предложило расширить список профессиональных заболеваний, включив в него онкологические. В министерстве отметили, что в действующем перечне «профессиональный» рак практически не учитывается, в отличие от других стран. Таким образом, предлагается внести 43 фактора, которые могут вызывать рак.
- Глава Верхнеуслонского района Татарстана Марат Зиатдинов возглавил Госкомитет Татарстана по закупкам. Новым главой района станет Евгений Варакин, ныне заместитель премьер-министра Татарстана. В настоящее время он ответственен за подшефный Татарстану Лисичанск.
- Казань стала лидером среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичном рынке жилья, показав увеличение стоимости квадратного метра на 21,8% за год. Первое место с Казанью разделил Челябинск, а второе и третье места заняли Ростов-на-Дону и Омск соответственно.
- В Татарстане стартовал пилотный проект по формированию сообщества наставников для работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Проект направлен на поддержку и вовлечение детей в интересную и полезную деятельность. Наставники помогут детям в самоопределении, профориентации, формировании социальных навыков и умений.
- Этой ночью в Казани досрочно откроют движение по мосту «Миллениум» после проведенных ремонтных работ, включая восстановление гидроизоляции, замену дорожного покрытия и установку подсветки. На объекте еще предстоит завершить некоторые работы, но они не повлияют на автомобильное движение.
- Кабмин Татарстана ввел ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд туда транспортных средств на 21 день. Действовать ограничения начали сегодня, 14 июня 2024 года, для обеспечения пожарной безопасности.
- Международный олимпийский комитет принял решение о создании Олимпийских киберспортивных игр. Это решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже. На турнире будут представлены как фиджитал-дисциплины, так и исключительно компьютерные.
- Суперкомпьютер компании Opta Prediction предсказал победу сборной Франции на чемпионате Европы по футболу с вероятностью 18,4%. У Англии шансы чуть меньше — 17,9%, у Германии — 14,5%. Первый матч турнира состоится сегодня в 22.00 по московскому времени, Германия примет Шотландию.
Ключевые события 842-го дня специальной военной операции на Украине
- Дежурные средства ПВО сегодня пресекли несколько попыток атак БПЛА по Белгородской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 791 беспилотный летательный аппарат, 529 зенитных ракетных комплексов, 16 329 танков и других боевых бронированных машин, 1 337 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 441 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 22 542 единицы специальной военной автомобильной техники.
Олег Исаков
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