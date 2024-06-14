В леса Татарстана запретили въезд любых транспортных средств

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана опубликовал постановление «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», узнало «Реальное время».



Согласно документу, в целях обеспечения пожарной безопасности на всей территории лесного фонда и лесничеств республики ограничено пребывание граждан в лесах, а также запрещен въезд туда транспортных средств. Запрет будет действовать 21 день со дня опубликования — 14 июня, то есть до 5 июля 2024 года.

В случае обнаружения нарушителей граждане могут обратиться в диспетчерскую службу «Лесопожарного центра» Минлесхоза Татарстана по следующим телефонам: 8 (843) 221-37-95, 8 (800) 100-94-00.



Напомним, до 17 июня 2024 года в республике объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов.