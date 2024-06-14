Заместитель премьер-министра Татарстана Евгений Варакин возглавит Верхнеуслонский район

Фото: взято с сайта kzn.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» заместителя премьер-министра республики Евгения Варакина, сообщает пресс-служба раиса.

Также, как заявил Минниханов, Варакин завершает работу в качестве вице-премьера, курирующего закрепленные за Татарстаном Лисичанск и Рубежное. Он возглавит Верхнеуслонский район.

По данным источников «Реального времени», нового куратора ЛНР назначат в скором времени.



Варакин занимал должность ответственного за Лисичанск с 2022 года.

Тем временем глава Верхнеуслонского района Татарстана Марат Зиатдинов возглавил Госкомитет РТ по закупкам. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Елизавета Пуншева