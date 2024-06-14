Заместитель премьер-министра Татарстана Евгений Варакин возглавит Верхнеуслонский район
Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» заместителя премьер-министра республики Евгения Варакина, сообщает пресс-служба раиса.
Также, как заявил Минниханов, Варакин завершает работу в качестве вице-премьера, курирующего закрепленные за Татарстаном Лисичанск и Рубежное. Он возглавит Верхнеуслонский район.
По данным источников «Реального времени», нового куратора ЛНР назначат в скором времени.
Варакин занимал должность ответственного за Лисичанск с 2022 года.
Тем временем глава Верхнеуслонского района Татарстана Марат Зиатдинов возглавил Госкомитет РТ по закупкам. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Справка
*Орденом «Дуслык» награждаются граждане за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между Республикой Татарстан и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Республики Татарстан.
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