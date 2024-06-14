Новости общества

22:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин: потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира

12:33, 14.06.2024
Владимир Путин: потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира. Об этом глава государства сообщил на совещании с руководящим составом МИД России.

Владимир Путин добавил, что Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС и примет необходимые решения уже к саммиту в Казани. Глава государства добавил, что растет повсеместный интерес к такому содружество, как БРИКС.

Президент России выразил надежду на то, что к саммиту БРИКС в Казани страны участницы подойдут с весомым набором согласованных решений в различных сферах.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также