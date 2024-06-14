Владимир Путин: потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира

Президент России Владимир Путин заявил, что потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира. Об этом глава государства сообщил на совещании с руководящим составом МИД России.

Владимир Путин добавил, что Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС и примет необходимые решения уже к саммиту в Казани. Глава государства добавил, что растет повсеместный интерес к такому содружество, как БРИКС.

Президент России выразил надежду на то, что к саммиту БРИКС в Казани страны участницы подойдут с весомым набором согласованных решений в различных сферах.

Разиль Самигуллин