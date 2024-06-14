Президент России: новые территории навсегда с РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что новые территории навсегда останутся с Россией. Об этом глава государства сообщил на совещании с руководящим составом МИД России.

Глава государства также добавил, что данный вопрос больше не будет обсуждаться.

Владимир Путин сегодня также отметил, что Москва в марте 2022 не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым.

Разиль Самигуллин