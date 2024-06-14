«Все больше желающих оставаться в Болгаре на несколько дней»: Минтимер Шаймиев провел выездное совещание

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев совершил рабочую поездку в Болгар и провел выездное совещание по строительству загородного гостиничного комплекса.



Совещание началось на строительной площадке в поселке Приволжский Спасского района. Шаймиев в сопровождении главы Спасского муниципального района Фаргата Мухаметова осмотрел строящиеся здания. Все они будут двухэтажными.

На первом этапе предусмотрено строительство трех спальных корпусов, визит-центра, банного комплекса, дома для персонала и котельной. Общая площадь гостиничного комплекса — более 3 тыс. кв. м. На сегодняшний день первый спальный корпус готов на 60%, там уже идет монтаж инженерных систем. Также готов первый этаж визит-центра. Завершается работа по монтажу фундаментов остальных зданий комплекса.

Далее совещание продолжилось в административном здании Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. В ходе совещания заместитель директора ГКУ «ГИСУ РТ» Виктор Никитенко рассказал о ходе работ. Главный инженер проекта ГУП «Татинвестгражданпроект» Григорий Руденко обратил внимание участников совещания на особенности проектирования деревянных сооружений. О готовности ресурсоснабжающих организаций доложил заместитель директора ГУП РТ «Татлизинг» Ильдус Насыров.

Минтимер Шаймиев отметил, что туризм внутри страны развивается высокими темпами, с каждым годом туристов и паломников, посещающих Болгар, становится больше.

— Все больше желающих оставаться в Болгаре на несколько дней, чтобы полноценно ознакомиться с историей и культурой древнего города. Поэтому создание трехзвездочной гостиницы — это требование времени. У нас есть возможности сделать в этом направлении больше и лучше, — сказал он.

Шаймиев также подчеркнул, что выбор дерева как строительного материала не случаен, деревянные корпуса не только экологичны и красивы, но и идеально вписываются в природный ландшафт.