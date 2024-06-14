Владимир Путин: без честного диалога с Россией невозможно выйти на урегулирование ситуации на Украине

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что без честного диалога с Россией невозможно выйти на урегулирование ситуации на Украине. Об этом глава государства сообщил на совещании с руководящим составом МИД России.

Глава государства также отметил, что на швейцарском саммите по Украине не собираются обсуждать фундаментальные вопросы, все сведется к демагогии и обвинениям в адрес России.

Стоит подчеркнуть, что на совещании Владимир Путин также отметил, что новые территории навсегда останутся с Россией и данный вопрос больше не будет обсуждаться.

Разиль Самигуллин