Татарстан начнет проект по работе с детьми в трудной жизненной ситуации

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стартует пилотный проект по формированию сообщества наставников для работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Этот проект реализуется впервые в России и направлен на поддержку и вовлечение детей в интересную и полезную деятельность.

Председатель «Движения Первых» Григорий Гуров заявил, что более 800 тысяч детей и подростков в России находятся в сложной жизненной ситуации. По его словам, пилотные регионы станут основой для дальнейшего развития проекта во всех регионах страны.

Подчеркнем, что проект предполагает разработку модели работы наставника по профилактике проблем детей, находящихся в трудной ситуации. При этом сама модель включает индивидуальную работу с каждым подростком и его вовлечение в коллективную деятельность.

— Наставники помогут детям в самоопределении, профориентации, формировании социальных навыков и умений, а также организуют участие ребят в различных мероприятиях, — рассказал Гуров.

Сообщается, что проект планируют реализовать при поддержке Минпросвещения России, Росмолодежи и Минобрнауки России.

Ранее татарстанские школьники от «Движения Первых» предложили создать аналог «Пушкинской карты» для взятия напрокат спортинвентаря.

