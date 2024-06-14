Суперкомпьютер предсказал победу сборной Франции на Евро-2024

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба компании Opta Prediction сообщила, что суперкомпьютер предсказывает победу сборной Франции в предстоящем чемпионате Европы по футболу. Шансы французской национальной команды на победу превышают 18%.

По мнению системы, сборная Англии имеет шансы на успех с вероятностью 17,9%, а Германия замыкает тройку фаворитов с показателем чуть более 14%. Меньше всего шансов у сборных Грузии (0,1%), Албании и Словакии (по 0,2%).

Первый матч чемпионата Европы состоится сегодня, 14 июня. В нем сборная Германии примет Шотландию на «Альянц Арене» в Мюнхене. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.