В фигурном катании отменили запрет на совершение сальто

Фото: Динар Фатыхов

ISU отменил запрет на совершение сальто в фигурном катании. Разрешение на исполнение элемента вступает в силу со следующего сезона, сообщает РИА «Новости».

Сальто в фигурном катании было запрещено по причине травмоопасности. Ограничение на выполнение элемента было введено после чемпионата мира 1975 года.

Стоит подчеркнуть, что единственный спортсмен, который исполнил элемент по правилам, — это американец Терри Кубичка. Именно после его выступления сальто было запрещено, чтобы избежать большого количества травм спортсменов.

Разиль Самигуллин