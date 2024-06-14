Путин: Москва в 2022 году не исключала суверенитет Украины над Херсонской и Запорожской областями

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в марте 2022 не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление главы государства было сделано на совещании с руководящим составом МИД России.

Стоит подчеркнуть, что на мероприятии президент России также заявил, что потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира.

Разиль Самигуллин