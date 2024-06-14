МОК объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет принял решение создать Олимпийские киберспортивные игры. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах.

— Исполком МОК сегодня принял решение о создании Олимпийских киберспортивных игр, это решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже, — заявил Бах.

Также известно, что на турнире будут как фиджитал-дисциплины, так и исключительно компьютерные. В июне 2023 года по инициативе МОК прошла киберспортивная неделя. В сентябре того же года организация создала комиссию по киберспорту.

Напомним, что первые международные игры по фиджитал-спорту, «Игры будущего», прошли в Казани в феврале-марте этого года. Следующие мероприятия такого формата пройдут в 2025 году в ОАЭ.