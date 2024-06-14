Минздрав России предложил включить злокачественные опухоли в перечень профессиональных болезней

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой расширить список профессиональных заболеваний, включив в него онкологические. Соответствующее постановление опубликовано в официальной базе проектов правовых актов.

В действующем перечне профзаболеваний «профессиональный» рак практически не учитывается, в отличие от других стран. По мнению ведомства, это не соответствует реальному положению вещей, пишет «Коммерсантъ».

Для включения в список предлагается 43 фактора, которые могут вызывать рак: ультрафиолетовое и солнечное излучения (негативно влияют на глаза), сажа (вызывает рак кожи и рак легких), мышьяк (приводит к новообразованиям в легких, коже и мочевом пузыре), выхлопы и дизельное топливо (негативно влияют на легкие) и другие.

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2022 году в России было зафиксировано 4,3 тысячи случаев профзаболеваний у 3,5 тысячи человек. При этом в Татарстане за минувший год с онкологией в той или иной степени зафиксировали более 117 тысяч человек.