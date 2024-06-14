Казань возглавила рейтинг городов-миллионников по росту цен на жилье

Фото: Максим Платонов

Казань стала лидером среди городов-миллионников по темпам роста цен на вторичном рынке жилья. По итогам мая 2024 года цена одного квадратного метра составила 169,5 тысячи рублей, что на 21,8% больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на сервис оценки недвижимости SRG.

Казань разделила первое место с Челябинском, где готовое жилье также подорожало более чем на 20%. Второе место занял Ростов-на-Дону, а третье — Омск. В этих городах цены на вторичное жилье выросли на 20% и 18,1% соответственно.

При этом Казань заняла третье место по стоимости одного квадратного метра среди городов-миллионников. Столица Татарстана уступила только Москве (323,4 тысячи рублей) и Санкт-Петербургу (208,7 тысячи). Отрицательной динамики за год не зафиксировано ни в одном из городов.