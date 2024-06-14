Власти Казани собрались продать здание Городского магистрата

В Казани собираются приватизировать объект культурного наследия — здание Городского магистрата — и участок под ним. Соответствующий проект решения Казгордумы о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципальной собственности на 2023—2025 годы сегодня поступил на антикоррупционную экспертизу.

Площадь здания составляет 792,6 квадратного метра, участка — 2 247 квадратных метров. Последний, согласно данным публичной кадастровой карты, стоит 25,6 миллиона рублей. Продать объекты недвижимости собираются в этом году.

В план приватизации внесут еще несколько объектов на центральной пешеходной улице Казани:

Ул. Баумана, д. 30 — помещения первого и второго этажей.

Ул. Баумана, д. 62/9 — помещения подвала, первого и второго этажей.

Ул. Баумана, д. 56 — помещения первого, второго и третьего этажей.

Первый вариант здания Городского магистрата построили в 1788 году по проекту Василия Кафтырева. В 1815 году во время пожара магистрат серьезно пострадал, его реконструировал Александр Шмидт, тогда губернский архитектор Казани. Он поменял объемы и оформление магистрата. В 1844 году сюда въехал Николаевский детский приют — теперь уже после пожара 1842-го. После революции здесь находилось Управление хлебопекарной промышленности ТАССР, а в наше время — «Казметрострой». С 2007-го здание бесхозное.

В 2017 году предполагалось, что в здании магистрата разместится выставочный центр Русского музея. Однако два года назад на летней пресс-конференции министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что Городской магистрат займет Музей национальной культуры — в 2019 году он покинул стены НКЦ «Казань».

В феврале 2023-го начальник Управления культуры города Азат Абзалов говорил о планах реконструировать здание.

— Богатейшую сокровищницу представляет музейная коллекция Казани. Сегодня часть экспозиций можно увидеть в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля. В рамках выставки «Казань сквозь века» можно увидеть археологические материалы, найденные на территории нашего 1000-летнего города, памятники древнего прикладного искусства, документы и рукописные книги, этнографические материалы и произведения изобразительного искусства. Однако для размещения постоянной экспозиции необходима реконструкция здания казанского магистрата и разработка художественной и научной концепции нового музея города и значимого культурного пространства, — заявил он.

В разговоре с «Реальным временем» Ирада Аюпова сообщила, что информации о продаже здания у нее нет. Дальнейшая его судьба остается неизвестной. «Реальное время» следит за развитием событий.

Дарья Пинегина