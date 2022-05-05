Хронология военной спецоперации: самое важное за 5 мая

Ключевые события 71-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 71-й: сбиты три украинских самолета, разговор Путина и премьера Израиля

По данным Министерства обороны России на 5 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 846 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 662 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 323 орудия полевой артиллерии и миномета, 729 беспилотных летательных аппаратов, 327 установок реактивных систем залпового огня, 288 зенитных ракетных комплексов, 149 самолетов и 112 вертолетов.



Министерство обороны России сообщило об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования авиационной техники на военном аэродроме «Канатово» в районе Кировограда, крупного склада боеприпасов в Николаеве и хранилища топлива для украинской военной техники около н. п. Жовтневое. Поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района скопления живой силы и военной техники и два склада военно-технического имущества на военном аэродроме у Краматорска.

В воздухе в районе острова Змеиный сбит украинский Су-24, у города Ингулец в Херсонской области — Су-27, у села Кошевое в Днепропетровской области — Су-25. Ракетными войсками в ночь на 5 мая ликвидированы два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», проинформировали в Минобороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС поражено 93 района сосредоточения военнослужащих и украинской военной техники.

По данным Минобороны России на вечер 5 мая, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ около Лоскутовки, два склада боеприпасов националистов у Северска и еще 28 районов скопления живой силы и военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за день поражены 45 военных объектов Украины. Ракетными войсками ликвидирована артиллерийская батарея на огневых позициях у Зарожного, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» около Николаева и четыре района скопления живой силы и военной техники.

Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц с территории завода «Азовсталь». Он также обратил внимание, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие находящимся там остаткам боевиков. Как заявили в Кремле, Путин и Беннет обстоятельно обменялись мнениями о ситуации на Украине.

Фото: kremlin.ru

В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию рассказали, что подразделения ВСУ продолжают использовать медицинские объекты в военных целях. Так, в Харькове на территории городской клинической больницы №8 размещены артиллерийские установки и оборудован склад боеприпасов, а персонал и всех пациентов, в том числе тяжело больных, вынудили покинуть медучреждение под угрозой расправы. В Славянске на территории железнодорожной больницы находится тяжелая военная техника, а в здании — опорный пункт со складом боеприпасов. В Одессе в здании областной клинической больницы оборудован командный пункт ВСУ, а на ее территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО. В Лисичанске опорный пункт боевиков националистического батальона организован на территории детской больницы.

За минувшие сутки без участия киевских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуировали 15 637 человек, в том числе 2 002 ребенка, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. С прибывающими беженцами проводят индивидуальную работу. Им помогают в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и школах и т. д.

Кадр видео Минобороны России

Белгородская область вновь подверглась обстрелу с территории Украины. Он велся по приграничным селам Журавлевке и Нехотеевке. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, никто не пострадал. В Нехотеевке повреждения получили пять домовладений. Один дом сильно разрушен. Кроме того, при обстреле были повреждены линии электропередач. Ее уже восстановили.

Член делегации России на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий заявил, что переговорный процесс идет тяжело. «Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно», — рассказал он.

Фото: duma.gov.ru

Следственный комитет России установил личности еще двух командиров Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса. Ими оказались начальник штаба — первый замкомандира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ полковник Андрей Качанов и командир 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий, который руководил обстрелами Куйбышевского района Донецка. Кроме того, следователи установили, что некоторые из украинских командиров и их заместителей, уже являющихся фигурантами уголовных дел, совершили еще ряд преступлений против жителей Донбасса в последние 4 дня.

По факту прицельного обстрела в Харьковской области колонны беженцев заведено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа военнослужащих ВСУ и иных украинских воинских формирований, сообщили в СКР. Это произошло 4 мая. Погибли трое мирных жителей, в том числе ребенок. Еще 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. Дело возбуждено по факту убийства двух и более лиц и покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору ( ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Делегация Татарстана передала более 40 тонн подарков подразделениям воздушно-десантных войск России, участвующим в специальной военной операции на Украине. Груз собрали в Тетюшском, Арском и Сабинском районах республики и в Москве. В него вошли предмеры первой необходимости и чак-чак.



Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Начиная со 2 марта Россия доставила на Украину 17 737 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и изделий медицинского назначения. Проведена 971 гуманитарная акция, в том числе четыре за минувшие сутки. Жителям ДНР, ЛНР и Херсонской области передали 169,4 тонны гуманитарной помощи, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

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