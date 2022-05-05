Следком России установил причастность еще двух командиров ВСУ к обстрелам граждан в Донбассе

Следственный комитет России установил причастность еще двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных граждан в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Следкома, один из них — начальник штаба, первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ полковник Андрей Качанов. Также установлена причастность к преступлениям командира 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майора Дмитрия Довбия, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в ведомстве возбудили уголовное дело в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко. Установлена его причастность к обстрелу Донецка. В результате атаки пострадали мирные граждане.

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Диана Жиленкова