Губернатор Гладков: два белгородских села обстреляли со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, обстрел продолжается. В Нехотеевке разрушены дом и гараж. Отмечается, что пострадавших среди мирного населения нет.

Глава региона пообещал позднее опубликовать подробную информацию.

2 мая на территории Белгородской области произошли два сильных взрыва. Пострадавших и повреждений не было. Позже Гладков заявил, что ночные звуки взрывов под Белгородом связаны с выполнением боевых задач российской авиацией.



Дарья Акимова