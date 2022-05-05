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Губернатор Гладков: два белгородских села обстреляли со стороны Украины

10:30, 05.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Губернатор Гладков: два белгородских села обстреляли со стороны Украины
Фото: pixabay.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, обстрел продолжается. В Нехотеевке разрушены дом и гараж. Отмечается, что пострадавших среди мирного населения нет.

Глава региона пообещал позднее опубликовать подробную информацию.

2 мая на территории Белгородской области произошли два сильных взрыва. Пострадавших и повреждений не было. Позже Гладков заявил, что ночные звуки взрывов под Белгородом связаны с выполнением боевых задач российской авиацией.

Дарья Акимова
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