В Белгородской области прекратился обстрел — пострадавших среди мирного населения нет

Обстрел сел Журавлевки и Нехотеевки в Белгородской области со стороны Украины прекратился. Пострадавших среди мирного населения нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Есть повреждения линий электропередач, пяти домовладений. Один дом сильно разрушен. В течении часа начнутся работы по восстановлению электроснабжения.

Также губернатор пообещал провести необходимые замеры, чтобы восстановить все пострадавшие дома, передает «РИА Новости».

Фото: sledcom.ru

Обстрел начался сегодня утром. 2 мая на территории Белгородской области произошли два сильных взрыва. Гладков объяснил, что это связано с выполнением боевых задач российской авиацией.



27 апреля в Белгородской области, в районе села Старая Нелидовка, загорелся склад боеприпасов. Пожар удалось ликвидировать. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не было.

В конце прошлого месяца села Журавлевка и Нехотеевка также подвергались обстрелам. В результате в селе Журавлевка мужчину ранило в руку, женщину — в область шеи.

Татьяна Леухина