В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской батареи РСЗО «Ураган»

Российская армия уничтожила батарею реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе украинского города Николаев. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также ракетными войсками поражены артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, передает «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны России

Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ликвидирован пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лоскутовка.

Конашенков добавил, что также поражены два склада боеприпасов националистов в районе Северска и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также сегодня Минобороны сообщало об уничтожении ночью 93 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. По данным ведомства, ликвидированы авиационная техника в районе Кировограда на военном аэродроме «Канатово» и два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.

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Диана Жиленкова