Хронология военной спецоперации: самое важное за 4 мая

Ключевые события 70-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 70-й: расширение контроля над территориями ЛНР и ДНР, разрушение критической инфраструктуры

По данным Министерства обороны России на 4 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 817 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 624 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 292 орудия полевой артиллерии и миномета, 712 беспилотных летательных аппаратов, 323 установки реактивных систем залпового огня, 287 зенитных ракетных комплексов, 146 самолетов и 112 вертолетов.



В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении шести тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск в Донбассе доставлялось вооружение и боеприпасы производства США и стран Европы. Для этого применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 у Санджейки, Крысино и Вольнянска. Оперативно-тактической и армейской авиацией за прошлую ночь поражены 40 военных объектов Украины, в том числе понтонная переправа у Протопоповки, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 34 района скопления живой силы и украинской военной техники, рассказали в Минобороны России. Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея РСЗО БМ-21 «Град», батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30.

Вечером 4 мая в Минобороны России отчитались об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США в районе города Попасная. Также ликвидированы четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка и 20 мест скопления живой силы и военной техники Украины.

Кадр видео Минобороны России

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за 4 мая поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники — уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники, заявили в Минобороны России. Ракетными войсками и артиллерией на огневых позициях поражена украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». В Харьковской области около Шпаковки в воздухе сбиты два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники по НАТО продолжают «накачивать» киевский режим оружием. Он предупредил, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на Украину с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается Вооруженными силами России «как законная цель для поражения».

Фото: Максим Платонов (архив)

Также Шойгу рассказал, что подразделения российской армии расширяют контроль над территориями Донецкой и Луганской народных республик. В Мариуполе и на других освобожденных от националистов территориях ЛНР и ДНР и Украины тем временем налаживается мирная жизнь. Однако на территории «Азовстали» по-прежнему остаются представители ВСУ. Как заверил Шойгу, остатки боевиков «надежно блокированы по всему периметру» промзоны.

В Московском Кремле назвали чушью и неправдой слухи о том, что в России в День Победы планируется объявить всеобщую мобилизацию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил, что нет никакой вероятности, что Москва 9 мая объявит Украине войну.

Фото: kremlin.ru

«На переговорном треке по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот», — заявил Песков. По его словам, делегация Киева каждый день меняет свою позицию, она непоследовательна в своих заявлениях. Песков также рассказал, что в Кремле фиксируют сообщения о желании украинской стороны выйти из переговорного процесса.

Вооруженны силы России 5, 6 и 7 мая планируют открывать гуманитарный коридор для эвакуации с территории «Азовстали» гражданских лиц, о нахождении которых в подземных сооружениях комбината заявляют киевские власти. Решение принято руководством РФ, заявили в Минобороны страны. Гумкоридор в ближайшие 3 дня будет действовать с 8:00 до 18:00 мск. На это время указанный период ВС России и формирования ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия и отойдут на безопасное расстояние. Они обеспечат вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях — как в Россию, так и на подконтрольные киевским властям территори.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). По данным следствия, 4 мая Майстренко приказал произвести прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка. В результате ранения получили девять мирных жителей, которые находились в маршрутном такси и вблизи него. Один человек погиб.



Фото: sledcom.ru

Правительство Татарстана утвердило порядок возмещения затрат организациям, на базе которых действуют пункты временного размещения и питания вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины, прибывших в республику после начала спецоперации. Пунктов насчитывается восемь, половина из них находится в Казани. Затраты возмещаются исходя из фактического количества дней пребывания беженцев в пунктах временного размещения в размере до 1 328 рублей на одного человека в сутки. Из них 913 рублей — расходы на пребывание, а остальные 415 рублей — на питание.



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