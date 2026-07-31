В Казани задержали двоих соучастников хищения 13,5 млн рублей у студентки

Мошенники выманили у девушки код из СМС под предлогом замены домофона, после чего представились сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга

Фото: Динар Фатыхов

Полиция Казани задержала соучастников мошенничества, похитивших у студентки более 13 млн рублей. Жертвой стала девушка 2004 года рождения.

— В итоге она передала 10 миллионов рублей курьеру поздним вечером у одного из пляжей в Воткинске Удмуртской Республики. Под угрозами она продала свой автомобиль БМВ за 3,5 миллиона рублей и отдала вырученные деньги преступникам, — сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мошенники действовали по многоэтапной схеме: выманили у нее код из СМС под предлогом замены кода домофона, а затем представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Под давлением звонивших студентка по видеосвязи провела обыск в родительской квартире и показала семейные сбережения.

Реальное время / realnoevremya.ru

После передачи денег звонившие перестали выходить на связь. Девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Двоих подозреваемых задержали, им избрали домашний арест.

Подробности дела — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества через домовые чаты.



Вадим Вахрушев