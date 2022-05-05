Путин в разговоре с премьером Израиля заявил о готовности России обеспечить выход гражданских с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обратили внимание на гуманитарные аспекты, в том числе эвакуации с «Азовстали» мирных жителей при помощи ООН и Международного комитета Красного Креста. В Кремле добавили, что «российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц».

Фото: wikipedia.org / Odessicus

Путин и Беннет подчеркнули особое значение Дня Победы для народов России и Израиля. Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом. Также Путин поздравил граждан Израиля с Днем независимости.

Во вторник российский лидер обсуждал эвакуацию гражданских лиц с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В разговоре с ним Путин также обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений силовиков Украины.



Утром представитель штаба операции по освобождению предприятия заявил СМИ, что в подземных помещениях завода «Азовсталь» в Мариуполе могут удерживать еще более 200 мирных граждан. Реализация вызволения с территории «Азовстали» более сотни удерживавшихся националистами мирных граждан была успешной, однако ситуация по-прежнему сложная.



Татьяна Леухина