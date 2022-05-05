Следком России возбудил уголовное дело по факту обстрела колонны беженцев в Харьковской области

Следственный комитет России в связи с обстрелом колонны беженцев в Харьковской области Украины возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иных украинских воинских формирований, передает RT.

Фото: sledcom.ru

По данным Следкома, обстрел колонны автомобилей с беженцами произошел накануне вблизи поселка Старый Салтов. В результате атаки погибли три человека, еще 13 мирных жителей получили ранения.



Как рассказал очевидец, автомобили, которые попали под обстрел, сгорели. Среди беженцев были женщины и дети. «В основном вся колонна успела развернуться и уехать обратно на Волчанск», — пояснил он.

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Диана Жиленкова