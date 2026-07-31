Авария на М-7 собрала пробку длиной 4,5 км на выезде из Казани
На участке дороги зафиксировано три аварии
На выезде из Казани на трассе М-7 образовалась пробка длиной 4,5 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».
— На участке дороги перевернулась машина, — сообщают очевидцы в социальных сетях.
Затор начинается от пересечения М-7 с Мамадышским трактом. На картах отображаются три аварии, которые произошли в левом, среднем и правом рядах. Движение также затруднено на Вознесенском тракте.
В соцсетях пишут, что водителя из перевернувшейся машины вытаскивали очевидцы.
Ранее сообщалось, что в Казани автомобиль сбил опору контактной сети.
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