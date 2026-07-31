Авария на М-7 собрала пробку длиной 4,5 км на выезде из Казани

На участке дороги зафиксировано три аварии

Фото: Максим Платонов

На выезде из Казани на трассе М-7 образовалась пробка длиной 4,5 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

— На участке дороги перевернулась машина, — сообщают очевидцы в социальных сетях.

Затор начинается от пересечения М-7 с Мамадышским трактом. На картах отображаются три аварии, которые произошли в левом, среднем и правом рядах. Движение также затруднено на Вознесенском тракте.

В соцсетях пишут, что водителя из перевернувшейся машины вытаскивали очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Казани автомобиль сбил опору контактной сети.





Вадим Вахрушев