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Слуцкий заявил, что Киев «откатывает обратно» достигнутые договоренности

12:53, 05.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Слуцкий заявил, что Киев «откатывает обратно» достигнутые договоренности
Фото: vk.com/leonid__slutsky

Председатель комитета Госдумы по международным делам, врио главы фракции ЛДПР и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности. Слуцкий добавил, что российская сторона старается делать все возможное не только в плане поддержки специальной военной операции.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговорного процесса. Он заявил, что на переговорах вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот.

В конце апреля российский президент Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

Дарья Акимова
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