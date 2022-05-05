Слуцкий заявил, что Киев «откатывает обратно» достигнутые договоренности

Председатель комитета Госдумы по международным делам, врио главы фракции ЛДПР и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело. Об этом сообщает ТАСС.



По его словам, представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности. Слуцкий добавил, что российская сторона старается делать все возможное не только в плане поддержки специальной военной операции.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговорного процесса. Он заявил, что на переговорах вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот.



В конце апреля российский президент Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

Дарья Акимова