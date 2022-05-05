За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали более 15 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины в Россию эвакуировали 15 637 человек, в том числе 2 002 ребенка. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, с начала специальной военной операции на территорию страны прибыли 1 129 955 переселенцев, из них 201 350 — дети. Государственную границу России пересекли 146 642 единицы личного автотранспорта, передает ТАСС.

Фото: mil.ru

По данным Минобороны, в течение сегодняшнего дня российская армия поразила еще 45 военных объектов Украины. В том числе уничтожены два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки ЛНР.

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Диана Жиленкова