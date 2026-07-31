Транзит судов через Босфор приостановили из-за заглохшего судна из России

На борту судна 22 тыс. тонн железной руды

Фото: Инна Серова

Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, вышедшего из российского порта. Об этом сообщили в турецком управлении береговой охраны.

— У груженого 22 тысячами тонн железной руды сухогруза HACI HÜSEYİN, следующего из России в турецкий порт Искендерун, вышел из строя двигатель у стамбульского района Канлыджа, — передает РИА «Новости».

Судно начало дрейфовать к берегу и встало на якорь. Буксиры находятся рядом с сухогрузом и готовы помочь.

Длина судна составляет 154 метра, оно ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Ранее движение судов в проливе Босфор приостанавливали в обоих направлениях из-за поломки двигателя у сухогруза Zaltron под флагом Панамы.





Вадим Вахрушев