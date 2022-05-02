Лавров: завершение спецоперации на Украине не будут подгонять под 9 Мая

Российские военные не будут подгонять действия в ходе специальной операции на Украине под какую-либо дату, это касается и Дня Победы, сообщил глава МИД России Сергей Лавров:



— Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда. Вспоминать тех, кто пал за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы.

Он подчеркнул, что темпы осуществления операции на Украине зависят от необходимости свести к минимуму любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих, сообщает «РИА Новости».

Фото: vk.com/mil

Лавров также заявил, что Москва не ставит целью смену режима на Украине. Глава МИД отметил, что Россия хочет обеспечить безопасность жителей востока Украины. Он добавил, что Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, только лишь, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление.

Маргарита Головатенко