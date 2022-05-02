Шойгу обсудил с министром обороны Турции работу гуманитарных коридоров на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Они обсудили текущую ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, передает «РИА Новости».

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Сегодня Минобороны сообщило, что с территории завода «Азовсталь» 30 апреля — 1 мая вышел 101 человек, 32 из них пожелали остаться в Донецкой Народной Республике. Выехать на территорию, подконтрольную Киеву, приняли решение 69 гражданских лиц. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.



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Татьяна Леухина