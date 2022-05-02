Губернатор Гладков сообщил о двух сильных взрывах в Белгородской области

На территории Белгородской области произошли два сильных взрыва, сообщил губернатор Сергей Гладков.



— 30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет, — написал он ночью в своем telegram-канале.

Он отметил, что разрушений в результате происшествия тоже нет, сообщает RT.

Вчера Гладов заявил, что в регионе на территории одного из объектов Минобороны страны произошел пожар. Это случилось на границе трех муниципалитетов: Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Оба района на юге Белгородской области граничат с Харьковской областью Украины. Позже Гладков сообщил, что в результате пожара пострадал один местный житель.

27 апреля в Белгородской области, в районе села Старая Нелидовка, загорелся склад боеприпасов. Пожар удалось ликвидировать. По словам губернатора, пострадавших и разрушений не было.

Маргарита Головатенко