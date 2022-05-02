Эрдоган планирует переговорить с Путиным на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.



— На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Президент Турции выразил надежду на то, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию ситуации на Украине.

Президенты России и Турции провели последние переговоры в конце апреля. Эрдоган заявил о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева. Путин поблагодарил его за помощь в обмене россиянина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рауди Рида.

Эрдоган заявлял, что Турция рассчитывает на установление мира на Украине в ближайшее время.

Маргарита Головатенко