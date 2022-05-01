Хронология военной спецоперации: самое важное за 1 мая
Главные события 67-го дня специальной военной операции России на Украине
День 67-й: затопление гражданских судов в Мариуполе, с «Азовстали» вызволили 80 мирных жителей
- Вооруженные силы России ракетами «Оникс» уничтожили ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Одессы. Всего ВКС поразили семь военных объектов Украины — в их числе три склада ракетного вооружения и боеприпасов.
- В Мариуполе военные следователи СК России зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту и прилегающей береговой линии. Также следователи осмотрели акваторию и территорию порта, военный катер ВМС Украины «Кременчуг», брошенный у причала, и остов военного корабля «Донбасс», уничтоженного пожаром. Затем следователи увидели еще одно гражданское судно, которое боевики затопили в акватории недалеко от порта.
- Минобороны России показало видео уничтожения вертолетами Ка-52 военных объектов и техники Украины. На кадрах видно, как заряжаются неуправляемые авиаракеты в подвесные блоки вертолета, как взлетает вертолет Ка-52 и наносит удары по украинским позициям.
- Накануне две группы гражданских лиц вышли из домов рядом с комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе, сообщили сегодня в Минобороны России. Днем дома покинули 25 местных жителей, с наступлением темноты — 21 человек.
- Всего в Мнобороны России заявили, что с территории мариупольского комбината «Азовсталь» удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 мирных жителей. В ведомстве отметили, что это произошло, благодаря инициативе президента России Владимира Путина. Российскими военными и народной милицией Донецкой Народной Республики для мирных жителей был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины. По информации министерства, всех освобожденных эвакуировали в н. п. Безыменное ДНР, где им предоставили ночлег и питание, а также предложили необходимую медицинскую помощь. Те гражданские лица, кто пожелал выехать в подконтрольные Киеву районы, были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли во Львов, состоявшийся накануне. По ее мнению, приезд голливудской звезды организовали украинские власти, чтобы отвлечь внимание от ситуации на мариупольском комбинате «Азовсталь». Захарова посчитала, что цель была достигнута. Также она назвала такие попытки «перебить повестку» наивными и примитивными.
- Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Брянской области. По информации СК, 29 апреля ВСУ произвели не меньше 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 мм по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области на территории пограничной заставы «Белая березка» в Трубчевском районе. В результате были повреждены административные здания, общежитие, две единицы спецтехники и ворота ограждения. Также центральный аппарат СК возбудил дело по факту обстрела украинскими вооруженными формированиями участка местности вблизи нефтеналивной станции ОАО «Русснефть» в селе Жеча Стародубского района 30 апреля.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
Дарья ПинегинаПроисшествияОбщество
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