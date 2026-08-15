В семи соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность
Из восьми граничащих регионов только в Марий Эл объявлена беспилотная, а не ракетная опасность
В семи соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ракетная опасность действует в Башкортостане, Чувашии, Удмуртии, а также в Кировской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. Из восьми граничащих с Татарстаном регионов только в Марий Эл объявлена беспилотная опасность.
С 03:10 мск на всей территории Татарстана действует режим «Ракетная опасность». Все три аэропорта в республике временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.
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