В семи соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность

Из восьми граничащих регионов только в Марий Эл объявлена беспилотная, а не ракетная опасность

В семи соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ракетная опасность действует в Башкортостане, Чувашии, Удмуртии, а также в Кировской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. Из восьми граничащих с Татарстаном регионов только в Марий Эл объявлена беспилотная опасность.

С 03:10 мск на всей территории Татарстана действует режим «Ракетная опасность». Все три аэропорта в республике временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин