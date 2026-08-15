Новости происшествий

22:13 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В семи соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность

04:12, 15.08.2026

Из восьми граничащих регионов только в Марий Эл объявлена беспилотная, а не ракетная опасность

В семи соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ракетная опасность действует в Башкортостане, Чувашии, Удмуртии, а также в Кировской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. Из восьми граничащих с Татарстаном регионов только в Марий Эл объявлена беспилотная опасность.

С 03:10 мск на всей территории Татарстана действует режим «Ракетная опасность». Все три аэропорта в республике временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также