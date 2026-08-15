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Происшествия

В Казани включили сирены воздушной тревоги, аэропорт — закрыт

03:23, 15.08.2026

В столице Татарстана и близлежащих населенных пунктах по громкоговорителям объявили о воздушной тревоге

В Казани включили сирены воздушной тревоги, аэропорт — закрыт
Фото: Максим Платонов

В Казани включили сирены воздушной тревоги. В столице Татарстана и близлежащих населенных пунктах по громкоговорителям объявили о возможной атаке врага.

— Угроза непосредственного нападения воздушного противника, — говорится в предупреждении.

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Жителей призвали принять меры безопасности, пройти в укрытия.

Аэропорт Казани временно приостановил работу, уточнили в Росавиации.

Зульфат Шафигуллин

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