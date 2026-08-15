В Казани включили сирены воздушной тревоги, аэропорт — закрыт
В столице Татарстана и близлежащих населенных пунктах по громкоговорителям объявили о воздушной тревоге
В Казани включили сирены воздушной тревоги. В столице Татарстана и близлежащих населенных пунктах по громкоговорителям объявили о возможной атаке врага.
— Угроза непосредственного нападения воздушного противника, — говорится в предупреждении.
Жителей призвали принять меры безопасности, пройти в укрытия.
Аэропорт Казани временно приостановил работу, уточнили в Росавиации.
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