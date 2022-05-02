Сотрудница «Азовстали» Усманова рассказала о генерале-наемнике, который на связи с Зеленским

Фото: кадр видео

Сотрудница «Азовстали» Наталья Усманова, вывезенная во время эвакуации с завода в воскресенье, рассказала, что на заводе находится генерал из числа наемников, который на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом говорили украинские военные.



— Военные приходили и говорили, что «у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он «азовец», он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Вчера в Минобороны России заявили, что с территории мариупольского комбината «Азовсталь» удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 мирных жителей. По информации министерства, всех освобожденных эвакуировали в н. п. Безыменное ДНР, где им предоставили ночлег и питание, а также предложили необходимую медицинскую помощь. Те гражданские лица, кто пожелал выехать в подконтрольные Киеву районы, были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Днем СМИ сообщили, что с «Азовстали» эвакуированы 40 мирных жителей. Накануне две группы гражданских лиц вышли из домов рядом с комбинатом. Также вчера СМИ заявили об эвакуации с территории завода 25 человек, среди которых были 19 взрослых и шесть детей младше 14 лет.

Маргарита Головатенко