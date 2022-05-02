Следком установил причастность восьми украинских военнослужащих к новым обстрелам Донбасса

Фото: Максим Платонов (архив)

Следком России возбудил уголовные дела в отношении украинских военнослужащих — четырех командиров и четырех заместителей, причастных к новым обстрелам Донбасса. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Причастными к ряду новых преступлений, совершенных с 1 по 2 мая на территории ДНР и ЛНР, оказались командир 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Игорь Иванов и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский, начальник штаба — первый замкомандира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Роман Мамавко и начальник штаба — первый замкомандира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенант Николай Янчий.

В списке также оказались командир второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковник Виталий Сущенко, командир первого парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ майор Сергей Смолик и его заместитель майор Игорь Ситницкий.

Этих же военнослужащих привлекают к уголовной ответственности за совершенные ранее аналогичные преступления, передает ТАСС.

Фото: sledcom.ru

1 мая Следком возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Брянской области. По данным ведомства, 29 апреля ВСУ произвели не меньше 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 мм по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области на территории пограничной заставы «Белая березка» в Трубчевском районе.



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Татьяна Леухина