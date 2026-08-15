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Происшествия

В соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность

02:56, 15.08.2026

В Ульяновской и Самарской областях ввели ограничения

В соседних с Татарстаном Ульяновской и Самарской областях ввели режим «Ракетная опасность». Информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Жителей этих регионов просят пройти в укрытия, принять необходимые меры безопасности.

Аэропорты Самары, Ульяновска, а также Саратова временно приостановили работу.

Зульфат Шафигуллин

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Происшествия

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