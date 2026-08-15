В соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность
В Ульяновской и Самарской областях ввели ограничения
В соседних с Татарстаном Ульяновской и Самарской областях ввели режим «Ракетная опасность». Информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Жителей этих регионов просят пройти в укрытия, принять необходимые меры безопасности.
Аэропорты Самары, Ульяновска, а также Саратова временно приостановили работу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».