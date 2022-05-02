Володин призвал привлечь к ответственности поставщиков оружия на Украину

Главы государств, которые приняли решение о вооружении Украины, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.



По его словам, «короткая историческая память» может привести к большим проблемам. Володин считает, что европейские лидеры стали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, «какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма»:

— Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта, — приводит RT слова спикера Госдумы.

Вчера Володин предложил конфисковать активы бизнеса из недружественных стран. Он отметил, что принятый палатой представителей США закон, разрешающий передать Украине замороженные активы российских компаний и граждан, не скажется на экономике РФ.

Маргарита Головатенко