Минобороны России: националисты удерживают гражданских в подвале психбольницы в Харьковской области

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Националисты удерживают гражданских в подвале психбольницы в Харьковской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Военные ВСУ и боевики из территориальной обороны оборудовали огневые позиции в школах в Днепре, Николаеве, Краматорске и Славянске, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские националисты держат в заложниках 90 граждан из пяти стран, заявил Мизинцев.

Вчера Минобороны России сообщило, что с территории завода «Азовсталь» 30 апреля — 1 мая вышел 101 человек. Сегодня днем стало известно об уничтожении до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.



Татьяна Леухина