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Ракетная опасность объявлена на всей территории Татарстана

03:12, 15.08.2026

Жителей просят принять меры безопасности, пройти в места укрытий

Ракетная опасность объявлена на всей территории Татарстана
Фото: скриншот приложения МЧС

Ракетная опасность объявлена на всей территории Татарстана. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителей просят принять меры безопасности, пройти в места укрытий. Режим «Ракетная опасность» в Татарстане введен в 03:10 мск.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее аналогичный сигнал был объявлен в соседних Ульяновской и Самарской областях.

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