Ракетная опасность объявлена на всей территории Татарстана
Жителей просят принять меры безопасности, пройти в места укрытий
Ракетная опасность объявлена на всей территории Татарстана. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителей просят принять меры безопасности, пройти в места укрытий. Режим «Ракетная опасность» в Татарстане введен в 03:10 мск.
Ранее аналогичный сигнал был объявлен в соседних Ульяновской и Самарской областях.
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